三大法人買超174億元 土洋聯手敲進長榮航、聯電各逾3萬張

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-03 18:35

台股今 (3) 日收漲百點，三大法人買超 174.18 億元，外資買超 168 億元、投信買超 19.61 億元、自營商賣超 14.05 億元。不過，外資台指期淨空單增加 1906 口至 1.94 萬口，與現貨不同調。個股方面，長榮航、聯電獲得土洋法人追捧，

外資今日買超長榮航 3.4 萬張居冠，傳產股還敲進中石化 1.3 萬張、國建 7575 張；電子股買超鴻海近 2.3 萬張，另有晶圓雙雄聯電 1.8 萬張、台積電 1.3 萬張，以及台達電 9894 張；另也買超復華台灣科技優息 (00929)、台新金、國票金等逾萬張。

外資賣超方面，緯創 1.6 萬張最多，其次為華邦電 1.4 萬張，達運 1.3 萬張、力積電 6081 張、晟銘電與上曜各 4000 餘張；傳產股狙擊亞力近萬張、長榮 4942 張、力麒 4751 張。中信上游半導體 (00941)、國泰永續高股息 (00878)、群益 ESG 投等債 20+(00937B) 等 ETF 也遭減碼。