〈聯詠法說〉Q2營收季增0-4% 下半年再優上半年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-07 16:37

IC 設計大廠聯詠 (3034-TW) 今 (7) 日召開法說會，副董暨總經理王守仁表示，第二季在電視需求帶動下，SOC 與大尺寸驅動 IC 業績呈現季增，中小尺寸驅動 IC 需求則修正，整體營收預估季增 4% 內，並看好下半年營收仍優於上半年。

展望第二季，王守仁認為，全球總體經濟與地緣政治環境仍存在不確定性，消費性電子回溫速度較緩慢，但隨著三大國際運動賽事即將到來，加上中國 618 促銷活動，電視備貨需求相對積極，帶動營收持平至小幅成長。

聯詠預估，以美元對新台幣匯率 32 元計算，第二季營收約 244-255 億元，季增 0-4%，年減 16-20%，毛利率 38.5-40.5%，營益率 19-21%，雙率皆低於首季表現。

王守仁補充，第二季毛利率財測區間低於第一季，主要有三大原因，包括部分產品調整平均售價 (ASP)、委託設計服務 (NRE) 收入減少以及產品組合變動。

細分三大產品線，聯詠預期，第二季 SOC 業績呈現季增，增幅為產品線之冠，再者是大尺寸驅動 IC，中小尺寸驅動 IC 則因需求修正呈現季減；依各應用來看，電視需求佳，筆電需求持平，預期 6 月起開始升溫，螢幕以電競螢幕需求較佳，手機則受系統與品牌廠進行庫存調整、需求相對緩，車用約持平。