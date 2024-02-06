〈聯詠法說〉Q1進入傳統淡季 營收估季減8-12%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-06 16:34

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 今 (6) 日召開法說會，副董暨總經理王守仁表示，第一季受傳統淡季與工作天數減少，營收估較上季下滑，且現階段需求不明朗，客戶多以急單、短單為主，以美元兌新台幣匯率 31.2 元推算，營收約 240-250 億元，季減 8-12%，年增 0-4%，毛利率 38.5-40.5%，營益率 19.5-21.5%。

細分終端應用，王守仁說，由於消費性電子進入傳統淡季，各種應用包括電視、顯示器、筆電、手機、VR 還有車用，需求都較上季下滑。

從三大產品線來看，王守仁指出，SOC 去年第四季已提早做修正，第一季業績估略減；中小尺寸驅動 IC 因手機客戶補貨告一段落，需觀察春節銷售狀況，整體業績呈現季減，其中，TDDI 呈現下滑、OLED 驅動 IC 大致持平，車用客戶也調整庫存；大尺寸驅動 IC 業績下滑幅度為產品線中最大，主要是電視、顯示器等都進入淡季，面板廠調整產線因應。

展望全年，王守仁看好，手機 OLED 驅動 IC 應該有不錯成長機會，電視 SOC 有新產品與新客戶加入，PC/NB 預期會有換機潮，且在 AI 驅動下，高階產品比重提升，對公司是新的成長契機。

針對庫存，王守仁認為，供應鏈針對經過一年多調整，產業庫存已恢復到健康水位，但關鍵仍是需求端，需密切觀察總體經濟與地緣政治對需求的影響。

展望 AI，王守仁指出，不論是 AI PC/NB / 手機，相關裝置隨著新功能加入，將驅動顯示器規格提升，終端裝置也會導入 AI 功能，如電視、顯示器等，且高速傳輸介面是公司核心技術，公司也已投入開發，不會缺席高速傳輸介面市場。

至於 ASIC 業務，聯詠為滿足部分客戶強調產品差異化，去年已認列委託設計 (NRE) 收入，且不論是驅動 IC/SOC 產品線都有 ASIC 業務，看好今年 ASIC 業務會持續成長。