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鉅亨速報

營收速報 - 東洋(4105)4月營收4.57億元年增率高達35.47％

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 14:30

東洋(4105-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣4.57億元，年增率35.47%，月增率14.83%。

今年前4月累計營收為17.30億元，累計年增率35.47%。

最新價為77.3元，近5日股價上漲0.39%，相關生技醫療股價指數上漲0.04%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-267 張
  • 外資買賣超：-265 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 456,707 35.47% 14.83%
2024/3 397,726 -6.71% 44.87%
2024/2 274,534 -19.22% -54.35%
2024/1 601,345 50.29% 24.53%
2023/12 482,877 12.12% -0.87%
2023/9 586,304 10.3% 38.41%

東洋(4105-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為各種西藥動物用藥農藥環境用藥化粧品等之製造及銷售。生物技術服務業。各種醫療器材玻璃器具橡膠製品等製造銷售及食品什貨批發零售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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