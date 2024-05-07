營收速報 - 東洋(4105)4月營收4.57億元年增率高達35.47％
鉅亨網新聞中心 2024-05-07 14:30
今年前4月累計營收為17.30億元，累計年增率35.47%。
最新價為77.3元，近5日股價上漲0.39%，相關生技醫療股價指數上漲0.04%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-267 張
- 外資買賣超：-265 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|456,707
|35.47%
|14.83%
|2024/3
|397,726
|-6.71%
|44.87%
|2024/2
|274,534
|-19.22%
|-54.35%
|2024/1
|601,345
|50.29%
|24.53%
|2023/12
|482,877
|12.12%
|-0.87%
|2023/9
|586,304
|10.3%
|38.41%
東洋(4105-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為各種西藥動物用藥農藥環境用藥化粧品等之製造及銷售。生物技術服務業。各種醫療器材玻璃器具橡膠製品等製造銷售及食品什貨批發零售。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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