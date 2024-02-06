〈聯詠法說〉Q4獲利季減16% 全年EPS 38.32元寫第三高

細分三大產品線，聯詠去年第四季營收比重分別小尺寸驅動 IC 佔 35%、大尺寸驅動 IC 約 26%，SOC 則為 35%；聯詠今日也公布 1 月營收，為 87.2 億元，月增 0.46%，年增 20.71%。

聯詠補充，第四季毛利率優於預期，主要因認列高毛利的委託設計 (NRE) 收入與存貨跌價回升，兩者貢獻毛利率達 1.6 個百分點，並看好今年 NRE 業績也會再優於去年。