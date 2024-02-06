〈聯詠法說〉Q4獲利季減16% 全年EPS 38.32元寫第三高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-06 16:11
驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 今 (6) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受整體需求趨緩影響，稅後純益較前季下滑 16%、約 53.28 億元，每股稅後純益 8.76 元，累計全年達 38.32 元，改寫歷史第三高。
聯詠去年第四季營收 271.54 億元，季減 6.14%，年增 21.11%，毛利率 41.48%，季減 0.77 個百分點，年增 0.93 個百分點，營益率 23.22%，季減 1.47 個百分點，年減 0.01 個百分點，稅後純益 53.28 億元，季減 16.3%，年增 31.79%，每股稅後純益 8.76 元。
聯詠去年全年營收 1104.39 億元，年增 0.43%，毛利率 41.85%，年減 4.48 個百分點，營益率 24.14%，年減 5.63 個百分點，稅後純益 233.18 億元，年減 16.64%，每股稅後純益 38.32 元。
細分三大產品線，聯詠去年第四季營收比重分別小尺寸驅動 IC 佔 35%、大尺寸驅動 IC 約 26%，SOC 則為 35%；聯詠今日也公布 1 月營收，為 87.2 億元，月增 0.46%，年增 20.71%。
聯詠去年第四季存貨淨額 85.51 億元，季減 6.19%，年減 28.91%，存貨週轉天數為 72 天，較去年第三季 74 天減少，展望第一季，存貨水準估與上季相當。
聯詠補充，第四季毛利率優於預期，主要因認列高毛利的委託設計 (NRE) 收入與存貨跌價回升，兩者貢獻毛利率達 1.6 個百分點，並看好今年 NRE 業績也會再優於去年。
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