〈聯發科開發者大會〉攜手生態系發表白皮書 定義生成式AI手機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-07 12:45

聯發科 (2454-TW) 今 (7) 日舉辦天璣開發者大會，會中邀請當地生態系夥伴，一同討論生成式 AI 帶來的變革與機會，並與 Counterpoint 聯合業界生態系夥伴發表《生成式 AI 手機產業白皮書》，共同定義生成式 AI 手機，分享各領域的創新應用。

聯發科天璣 AI 生態系涵蓋晶片、模型、應用等領域，與產業夥伴、開發者共同探索和發展裝置端的 AI 技術，加速終端裝置和應用從 GUI（Graphical Touch UI）朝向生成式 AI 驅動的 AUI（Agent UI）演進，為使用者提供更出色的互動體驗、多模態內容生成、個人化服務以及開創性的應用生態。

聯發科推出的天璣 AI 開發套件主要有四大項目，包括快速高效的 GenAI 最佳實踐、支持全球主流大模型的 GenAI Model Hub、高效提升性能的 GenAI 優化技術以及 Neuron Studio 一站式視覺化開發環境，為開發者提供「快、全、強、易」的專業開發體驗。其 GenAI 最佳實踐以模型量化、模型編譯和模型推理技術加速大模型在裝置端的部署，可從數周變成一日；GenAI Model Hub 適配業界最先進大模型，為開發者提供豐富模型資源，便於高效打造生成式 AI 應用。

天璣 AI 開發套件還支持推測解碼加速、LoRA Fusion 等先進的 GenAI 最佳化技術；Neuron Studio 整合開發環境可提供一站式視覺化開發環境，跳出傳統的程式開發環境，帶來「所見即所得」般更易於使用的開發體驗。目前，天璣 AI 開發者套件已涵蓋智慧手機、智慧汽車、物聯網、個人電腦等智慧終端裝置，有利各領域生成式 AI 應用的開發。

除推出天璣 AI 開發套件，聯發科技星速引擎亦全面升級，藉助動態調整技術和硬體光線追蹤技術軟體發展套件，透過精準的性能管理、光線追蹤效果優化、網路品質預測等關鍵技術，助力遊戲開發者打造畫面更逼真、流暢，網路連線選擇更佳，續航更持久的全方位優質體驗。

此外，聯發科技還積極與 Arm、Google、Khronos、Unreal Engine 團隊在內的產業合作夥伴進行前瞻技術戰略合作，持續賦能高速拓展的天璣遊戲生態圈。