雅茗-KY Q1獲利創單季新高 董座：走出陰霾

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-07 14:56

連鎖茶飲集團雅茗 - KY(2726-TW) 今 (7) 日公布第一財報，稅後純益 9555 萬元，每股純益 (EPS)3.69 元，創單季歷史新高，主要是因處分大陸事業 70% 股權入帳，而本業也睽違 3 年轉盈，營業利益 329 萬元，雅茗董事長吳伯超表示，「走出陰霾了」，正積極拓展美國市場。

雅茗新任總經理江錫毅說明，今年全年有望賺錢，營運走出谷底，本業和業外營運皆值得期待，

江錫毅規劃五大成長支柱，包括餐飲科技、多元渠道、品牌營銷、全球供應鏈和投資併購大陸事業，其中，分拆轉型後，將以授權模式以「全球茶飲最佳創業平台」新定位再出發，同時持續深耕美國和海外市場，仍不排除尋找併購目標來擴大營運規模。

江錫毅進一步說明，在美國市場若可切入與運動場館合作，有助品牌接軌美國文化、提高品牌能見度，近期快樂檸檬已領先同業將進駐美國拉斯維加斯 T-Mobile Arena 運動 / 演唱會場館設立直營門市，並將成為 T-Mobile Arena 重要合作夥。

目前快樂檸檬在美國約有 130-140 家店，預計今年再新增 24-30 家。

在餐飲科技方面，江錫毅也表示，通過數位化 AI 賦能，將實現大規模客製化，有利解決缺工問題。