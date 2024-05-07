〈聯發科開發者大會〉4奈米天璣9300+亮相 搭載最新生成式AI引擎

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-07 11:14

聯發科 (2454-TW) 今 (7) 日在深圳召開天璣開發者大會，發表天璣 9300 + 旗艦 5G 生成式 AI 行動晶片，採用 4 奈米製程，並搭載全大核架構設計和生成式 AI 能力，並推出天璣 AI 開發套件，也支持最新主流生成式 AI 大模型，為使用者提供文字、圖像、音樂等裝置端生成式 AI 多模態創新體驗。

總經理暨營運長陳冠州表示，生成式 AI 徹底革新了裝置端應用的使用價值，智慧終端裝置是生成式 AI 普及的關鍵載體。聯發科憑藉在邊緣運算領域的深厚功底和豐富經驗，每年賦能 20 億智慧終端裝置，在人機互動、生產力、娛樂體驗等方面帶來了前所未有的創新。

此次透過天璣平台的優勢，聯發科將融合產業生態系夥伴的力量，賦能開發者，加速構築從雲端到裝置端的 AI 新生態，推動生成式 AI 技術在智慧終端裝置的普及，讓更多人享受到全新的生成式 AI 體驗，加速萬物 AI 時代的到來。

聯發科天璣 9300 + 旗艦 5G 生成式 AI 行動晶片採用全大核 CPU 架構，八核 CPU 包含 4 個 Cortex-X4 超大核，最高頻率可達 3.4 GHz，以及 4 個主頻為 2.0GHz 的 Cortex-A720 大核，為旗艦手機使用者和遊戲玩家提供卓越體驗。

資深副總經理徐敬全表示，聯發科技天璣 9300 + 支援廣泛的大型語言模型 (LLM)，並整合了先進的 LoRA 功能，將繼續打造一個豐富的生成式 AI 應用生態系。天璣 9300 + 提供了卓越的性能表現，並加快 LLM 推理速度，使得運算過程更為迅捷，為使用者帶來更好的 AI 體驗。

天璣 9300 + 擁有強大的生成式 AI 能力，率先在裝置端支援 AI 推測解碼加速技術及天璣 AI LoRA Fusion 2.0 技術，提供更高效和個人化的生成式 AI 體驗，同時支持最新主流生成式 AI 大模型，為使用者提供文字、圖像、音樂等裝置端生成式 AI 多模態創新體驗，並可透過 AI 框架 ExecuTorch 加速裝置端生成式 AI 應用的開發進程。