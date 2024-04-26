〈聯發科法說〉手機庫存回補告段落 Q2營收季減0-9%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-26 16:26

聯發科 (2454-TW) 今 (26) 日召開法說會，執行長蔡力行指出，隨著客戶在去年第四季與今年第一季強勁回補庫存後，第二季出貨回到正常軌跡，營收預估季減 9% 內。

聯發科指出，以美金對新台幣匯率 1 比 32 計算，第二季營收約 1,214-1,335 億元，季減 0- 9%，年增 24-36%，毛利率 45.5-48.5%，費用率 28-32%。

細分各應用，蔡力行表示，第二季手機出貨回到正常節奏，手機業績呈現季減，不過，電視和運算裝置營收預期將持續成長，電源管理晶片在各應用的需求也開始復甦。

手機方面，蔡力行說，智慧型手機在 AI 功能表現方面，全球排名前三的智慧型手機皆是採用自家第三代旗艦晶片天璣 9300，預期第二季會有更多搭載天璣 9300 及 8300 系列的智慧型手機上市。

蔡力行也看好，下一代旗艦級晶片天璣 9400 將升級至 3 奈米，有更強大的運算表現，也持續採用 Arm 架構，目前獲得客戶相當正面的反饋，預計在今年下半年推出，將是邊緣裝置 SoC 的領導者。