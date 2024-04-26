〈聯發科法說〉旗艦手機晶片大成長 今年美元營收年增14-16%
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-26 16:05
聯發科 (2454-TW) 今 (26) 日召開法說會，執行長蔡力行表示，今年三大產品線產品都會成長，尤其手機業務受惠旗艦晶片市佔率增加，將是今年成長主要動能，看好全年美元營收年增 14-16%。
聯發科預估，今年美元營收目標為年增 mid-teens 百分比 (14-16%)，而排除第一季的一次性調整，毛利率目標不變、維持 46-48%。
手機方面，蔡力行預估，今年全球智慧型手機出貨量預估年增 1-3 %，約 12 億支，且受惠 4G 持續往 5G 升級以及往高階手機發展，整體市場規模 (TAM) 金額將年增 11-13%(low-teens%)。
對於聯發科自身，蔡力行看好，隨著公司在旗艦手機市佔率強勢擴張，以及旗艦手機晶片平均單價較高，看好今年手機業務營收成長將優於產業，年增高於 14-16%，其中，旗艦手機晶片營收更可成長超過 50%。
蔡力行強調，聯發科對中長期成長前景看法維持不變，尤其 AI 對聯發科在雲端運算和邊緣運算都帶來巨大商機，幾項重要的設計導入 (design-wins) 和新項目都進展順利，可望自 2025 年下半年開始貢獻營收，預期今年是下一波成長的開始。
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