〈聯發科法說〉旗艦手機晶片大成長 今年美元營收年增14-16%

蔡力行強調，聯發科對中長期成長前景看法維持不變，尤其 AI 對聯發科在雲端運算和邊緣運算都帶來巨大商機，幾項重要的設計導入 (design-wins) 和新項目都進展順利，可望自 2025 年下半年開始貢獻營收，預期今年是下一波成長的開始。