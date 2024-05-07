主打AI？蘋果春季發表會 傳最強晶片M4 可能首發iPad！

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 08:29

本輪 AI 競賽中，稍顯落後的蘋果 (AAPL-US) 正快馬加鞭，執行長庫克在上週財報電話會議中暗示，5 月 7 日登場的發表會，將有一系列全新 iPad 產品，且 iPad 的業績會在下一季有 2 位數成長。

知名蘋果爆料作者 Mark Gurman 稱，5 月 7 日將上市的新款 iPad Pro，很有可能跳過蘋果 M3，直接首發搭載全新 M4 系列晶片。

Mark Gurman 表示可從 4 款未發表的 iPad 型號標籤碼，發現過去搭載 M2 的設備標籤碼為 14，M3 設備的標籤碼應該要是 15，不過這 4 款未發表的 iPad 型號，直接標示數字 16，可能代表要搭載 M4 晶片。

如若 M4 系列晶片確實在新款 iPad Pro 上首發，則意味著蘋果首次將最強運算晶片首發在行動端設備。 這消息，迅速引發了市場對於蘋果 AI 端側應用的無限遐想。

華爾街老將 Bernstein 在研究報告中預測，蘋果大多數的 AI 功能可能會在今年 9 月的 iPhone 新品發表會上發布。 不過，一些 AI 功能細節在 6 月的全球開發者大會（WWDC）上提前公開。

M 系列晶片，效能快速迭代

參考過往 M 系列晶片迭代後效能的提升，此次 M4 晶片十分值得期待。

蘋果在去年 10 月發布了 M3 晶片，以支援更高效能的應用場景以及 AI 應用。 數據顯示：

·CPU 方面，M3 實現了比 M1 快 35%，比 M2 快 20%；

·GPU 方面，M3 實現了比 M1 快 65%，比 M2 快 20%；

AI 方面，M3 Max 晶片更是搭載了 128GB 的統一內存，足以處理包含數十億參數的 Transformer 模型。 客觀上，蘋果 M 系列晶片也是 C 端性價比很高的 AI 晶片。

M3 晶片發布後，市場認為 M4 晶片最快於 2025 年上市。 然而兩週前 Mark Gurman 報導了 M4 Mac 計畫從今年秋天開始發布，主要搭載在 MacBook Pro 和 iMac 上。 在昨天的推文中，Mark Gurman 又提到 M4 可能會搭載在本週發表的新款 iPad Pro 上。