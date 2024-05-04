上季財報、破天荒股票回購計畫撐腰 蘋果股價有望創2022年以來最佳

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-04 01:10

蘋果公布優於預期的上季財報和有史以來規模最大的股票回購計畫後，該公司周五 (3 日) 股價飆升逾 6%。倘若這一漲幅持續到收盤，則將是蘋果股價自 2022 年 11 月 30 日以來表現最好的一天。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周五 (3 日) 盤中股價上漲 6.87%，每股暫報 184.92 美元。

這家 iPhone 製造商日前宣布將回購 1,100 億美元的股票，這是美國史上規模最大的股票回購，超過蘋果先前的回購。根據 LSEG 的數據，該公司公布上季每股獲利 1.53 美元、營收 907.5 億美元，均超過分析師預估的每股獲利 1.50 美元、營收 900.01 億美元。

不過蘋果該季度整體營收年減 4%、iPhone 銷量年減 10%，顯示市場對這款最新一代智慧型手機的需求疲軟。蘋果執行長庫克在接受 CNBC 採訪時表示，與去年同期相比，單季銷售額出現了困難。

美銀 (BAC-US) 的分析師在周五的一份投資者報告中重申對蘋果股票的「買入」(Buy)評等，稱其為首選股，並將目標價從每股 225 美元上調至每股 230 美元。該行分析師在報告中表示，預估蘋果今年將替 iPhone 推出生成式人工智慧 (Gen AI) 功能。

他們在報告中寫道：「蘋果在中國大陸的 iPhone 銷量正在成長，預估修正正轉為正面，GenAI 的功能將推動強勁的升級周期。」

摩根大通 (JPM-US) 分析師維持「增持」(Overweight)評等，並在周四將蘋果的目標價從每股 210 美元上調至 225 美元，理由是 iPhone 的營收年增「有彈性」，以及在蘋果下周發布產品之前，「對 iPad 將迎來升級周期預測」。

該行分析師在報告中寫道：「總而言之，雖然收入年增溫和成長可能不是理想的結果，但現在它提供未來幾年更高收入機會的能見度，硬體設備的產品周期以及 AI 主導的智慧型手機周期進一步推動了成長。」