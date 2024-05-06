外資連兩日回補 買超216億元狂掃鴻海近3.8萬張

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-06 19:38

台股今 (6) 日大漲 192 點，收在 20523 點，站穩所有均線上，外資也歸隊，呈現連二買，更斥資 62.73 億元加碼鴻海 (2317-TW)3.79 萬張，為一個半月以來買超新高。

三大法人合計買超 274.7 億元，外資買超 216.63 億元，連二買，自營商翻多買超 11.38 億元，投信再加碼 46.7 億元，已連十六買；期貨方面，外資也同步降低空單部位，未平倉空單口數降至 18758 口。

外資賣超則瞄準漲多個股，長榮航近期股價表現強勢，外資也逢高出脫近 2.9 萬張，京元電、華邦電與力積電等半導體類股也難逃賣壓，張數都達 5000 張以上。