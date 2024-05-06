外資連兩日回補 買超216億元狂掃鴻海近3.8萬張
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-06 19:38
台股今 (6) 日大漲 192 點，收在 20523 點，站穩所有均線上，外資也歸隊，呈現連二買，更斥資 62.73 億元加碼鴻海 (2317-TW)3.79 萬張，為一個半月以來買超新高。
三大法人合計買超 274.7 億元，外資買超 216.63 億元，連二買，自營商翻多買超 11.38 億元，投信再加碼 46.7 億元，已連十六買；期貨方面，外資也同步降低空單部位，未平倉空單口數降至 18758 口。
外資買超除了青睞鴻海外，特別喜愛金融股，買超前十名有六名都是金融股，包括華南金、開發金、彰銀、台新金、玉山金以及臺企銀，張數都超過 1.7 萬張，也加碼元大台灣價值高息 (00940-TW)1.6 萬張。
外資賣超則瞄準漲多個股，長榮航近期股價表現強勢，外資也逢高出脫近 2.9 萬張，京元電、華邦電與力積電等半導體類股也難逃賣壓，張數都達 5000 張以上。
投信與自營商也雙雙看好鴻海，雙雙加碼，張數分別近 2000 張、5500 張，但對於聯電操作則不同調，投信買超聯電近 9500 張，自營商調節近 500 張。
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