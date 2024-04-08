威剛3月營收創14年來次高 Q1營收年增飆5成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-08 17:07

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (8) 日公告 3 月營收 39.75 億元，月增 19.02%，年增 56.59%，第一季營收達 108.81 億元，年增 50.93%；受惠 DRAM、NAND 記憶體價格強勢上漲，加上客戶備貨需求，威剛 3 月營收不僅攀上 14 年來單月次高，第一季也同步改寫同期次高。

威剛表示，在上游供應商控制產出與調整產能配置之下，目前記憶體市況仍為賣方主導，看好價格向上走勢可望一路延續至今年第三季，公司整體營運表現也將水漲船高。

另外，4 月 3 日 7.2 級強震襲擊台灣，對半導體產能造成影響，董事長陳立白指出，此次地震雖對全球 DRAM 整體產能的實質衝擊有限，但將助長三大上游供應商維持漲價態勢，且客戶端的備貨意願已見明顯增加，看好公司第二季業績將持續成長，獲利績效也可望維持高檔。

展望未來需求，威剛強調，今年 DRAM 與 NAND Flash 兩大記憶體價格多頭走勢確立，且整體市場庫存水位相對健康，因此自去年第四季至今，客戶下單動能仍相當積極。隨著第二季起伺服器需求明顯回溫，以及第三季開始 AI 應用裝置陸續出籠，都將進一步推動記憶體位元需求成長。在整體供需維持平穩健康狀態下，公司也將保持相對足量的庫存水位，以滿足客戶下半年傳統旺季及 AI 新產品出貨需求。