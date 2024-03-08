威剛去年Q4毛利率衝19.74% 全年純益大增7成賺半個股本

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-08 17:10

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (8) 日通過去年第四季財報，受惠 DRAM 與 NAND Flash 價格雙漲，以及低價庫存效益發酵，毛利率衝上 19.74%，連帶提升全年毛利率達 16.8%，創下歷史新高，全年營運「三率三升」，合計稅後純益 14.09 億元，年增 7 成，每股稅後純益為 5.21 元。

威剛去年第四季營收 110.23 億元，季增 28.12%，毛利率 19.74%，創下歷史單季第三高，營業利益達 10.75 億元，季增 1 倍，稅後純益 7.04 億元，季增近 70%，年增 2.9 倍，每股稅後淨利為 2.41 元，雙雙攀上 10 個季度以來高點。。

威剛去年全年營收達 336.85 億元，毛利率 16.8%，年增 4.23 個百分點，營益率 5.27%，年增 3.25 個百分點，稅後淨利 14.09 億元，年增 69.89%，每股稅後純益 5.21 元。

威剛董事長陳立白預期，在精準的庫存管理與出貨策略下，公司上半年業績與毛利率仍將逐步升溫，下半年高毛利率產品線包括電動三輪車、工控與電競 XPG 產品出貨將穩健推升，今年本業獲利將有機會再創佳績。

解析記憶體景氣走勢，公司看好 DRAM 今年價格漲勢可望後來居上，受到上游原廠產能大幅調配至 AI 應用的 HBM 與先進製程難度更高影響之下，預期上游原廠的 DRAM 產出將相當受限，伴隨市場需求穩步回升，下半年的 DRAM 供給將轉趨吃緊。