研調：5月電視面板需求減弱 部分尺寸價格轉持平

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-06 19:21

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (6) 日發布 5 月上旬面板價格評論，集邦認為，5 月電視面板備貨動能減弱，以中小尺寸較為明顯，電視面板 50 吋以下轉為持平，但 55 吋上漲 1 美元，65 吋與 75 吋則上漲 3 美元，顯示器面板漲勢仍積極。

集邦表示，5 月份後，可以觀察到電視面板備貨動能開始出現些許減弱的跡象，其中又以中尺寸與小尺寸電視面板需求減弱較為明顯，因此整體面板價格上漲的空間開始出現收斂。

面板廠過去幾個季度持續按需生產的操作策略，是否會在這兩個月再度開始啟動，讓維持在 80% 以上的高檔稼動率開始出現修正，以支撐面板價格的走勢，將是近期觀察重點。

以 5 月份的電視面板價格漲幅來看，預期 32 吋，43 吋，50 吋轉為持平態勢，55 吋上漲 1 美元，65 吋與 75 吋則上漲 3 美元。

顯示器面板方面，集邦認為，目前品牌客戶需求仍維持強勁，加上面板廠亟欲拉抬面板價格，盡可能要在這一波漲勢中達成扭轉顯示器面板虧損局面的目標，因此對於 5 月份的面板價格漲勢仍採較積極態度。

目前集邦預期，5 月份的 MNT 面板價格，Open Cell 面板預計將上漲 0.5-0.7 美元，面板模組中，21.5 吋預計上漲 0.5 美元，23.8 吋預計上漲 0.6 美元，27 吋則預計上漲 0.5 美元。

以筆電面板來看，集邦指出，雖然進入第二季後，面板需求相較第一季的淡季開始明顯上揚，但是增加幅度仍低於原先預期，也反映品牌客戶對未來終端需求的不確定性仍高，因此較難出現明確的面板價格上漲訊號。

面板廠也因需求增長幅度不如預期，導致對於面板價格策略也不易出現強勢且一致的默契。目前預期 5 月份的 NB 面板價格，僅 HD TN 機種面板因供給有限，需求較好，且價格偏低，有機會微幅上漲 0.1 美元。