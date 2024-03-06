威剛2月營收創同期次高 估3月再向上

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-06 16:37

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (6) 日公布 2 月營收，儘管 2 月工作天數只有 16 天，不過，2 月營收達 33.4 億元，月減 6.31%，年增 33.98%，也創下同期次高紀錄；展望 3 月整體營運，威剛預期，受惠本季記憶體價格漲勢未歇，且客戶延續農曆年後備貨效應，價量雙漲下，3 月營收動能將繼續向上攀升。

威剛今年累計前 2 月營收達 69.06 億元，年增 47.86%。2 月產品結構維持穩健表現，DRAM 占整體營收比重為 41.01%，SSD 占比 31.9%，記憶卡、隨身碟與其他產品共為 27.09%。

董事長陳立白強調，儘管上游供應商持續拉高產能利用率或恢復設備投資，但公司對整體記憶體市況仍相當有信心。主要是目前的記憶體漲價來自於上游供應商減產效應，以獲利為導向下，預期上游的產能調控會相當節制，設備投資也將側重高附加價值的產品，因此上半年兩大記憶體價格走勢不用擔心，威剛上半年業績也會顯著成長。