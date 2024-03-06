威剛2月營收創同期次高 估3月再向上
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-06 16:37
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (6) 日公布 2 月營收，儘管 2 月工作天數只有 16 天，不過，2 月營收達 33.4 億元，月減 6.31%，年增 33.98%，也創下同期次高紀錄；展望 3 月整體營運，威剛預期，受惠本季記憶體價格漲勢未歇，且客戶延續農曆年後備貨效應，價量雙漲下，3 月營收動能將繼續向上攀升。
威剛今年累計前 2 月營收達 69.06 億元，年增 47.86%。2 月產品結構維持穩健表現，DRAM 占整體營收比重為 41.01%，SSD 占比 31.9%，記憶卡、隨身碟與其他產品共為 27.09%。
董事長陳立白強調，儘管上游供應商持續拉高產能利用率或恢復設備投資，但公司對整體記憶體市況仍相當有信心。主要是目前的記憶體漲價來自於上游供應商減產效應，以獲利為導向下，預期上游的產能調控會相當節制，設備投資也將側重高附加價值的產品，因此上半年兩大記憶體價格走勢不用擔心，威剛上半年業績也會顯著成長。
從需求面來看，陳立白認為，下一波新浪潮的 AI 需求還未真正實現，包括 AI 伺服器、AI PC、AI 智慧手機，甚至各種 AI 延伸的新興裝置，各行各業都仍在摸索與定義產品規格階段，預期今年第三季起更多 AI 應用產品陸續推出後，將可望明確推升終端需求，為記憶體產業迎來久違的蓬勃榮景。
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