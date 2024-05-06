台股AI、金融股點火 5檔高股息ETF改寫掛牌新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-06 17:31

台股今 (6) 日盤面最火話題，莫過於昔日大牛股鴻海單日強漲逾 7%，主流股當中有不少檔為高股息 ETF 成分股，如緯創、廣達、緯穎等 AI 概念股，以及中信金等金融股，漲勢都相當強勁，因而帶動高股息 ETF 族群表現，19 檔中有 5 檔同步創下掛牌以來新高價，分別是凱基優選高股息 30(00915-TW)、復華富時高息低波 (00731-TW)、大華優利高填息 30(00918-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW)。

加權指數終場收在 20523.31 點，上漲 192.99 點，觀察創新高的 5 檔高股息 ETF 表現，以 00915 單日上漲 1.93% 居冠，終場收在 26.46 元作收，00731 及 00918 連袂上漲逾 1%，分別收在 76.9 元、24.07 元；若以今年以來股價含息報酬來看，00915 累計漲幅達 21.1%，亦為第一，5 檔高股息 ETF 今年來含息報酬均超過 1 成。

凱基優選高股息 30 基金經理人施政廷表示，台股目前本益比來到歷史相對高點 17.54 倍，股價高檔震盪機率高，不過剛公布的美國 4 月非農就業人數低於分析師預期，顯示勞動市場放緩，市場對於 Fed 降息重燃一絲希望，帶動美股上漲、美國 10 年期公債殖利率下跌；加上台灣第一季 GDP 與經濟成長率同步上修，雙雙優於原本預期，激勵股價表現，也是台股表現亮眼的原因。

施振廷指出，2024 年台股企業獲利可望成長 21%，2025 年可望成長 18%，有助支撐台股表現；但本益比已相對高檔，台股未來 12 月現金殖利率下滑到 2.98%，市值前 300 大企業、殖利率超過 5% 者，不到 100 家，因此建議投資人著眼總報酬取代追求純粹高股息，並納入低波動跟高品質因子考量，以在資金輪動高檔震盪格局下持盈保泰。

大華優利高填息 30 經理人郭修誠表示，在人工智慧需求持續強勁的推動下，相關產業的業績表現亮眼，加上部分企業的估值與全球同產業相比，仍具有吸引力，因此對台股的後市發展持正面態度。此外，自去年第四季以來，在企業估值和獲利改善的推動下，資金開始流入非科技業，讓大盤指數呈顯健康的板塊輪動。

展望後市，郭修誠持續看好人工智慧、消費性電子產品和零件，並建議從估值與獲利改善的角度挑選部分非科技產業，或是利用 ETF 做好分散佈局，掌握不同產業間的輪動機會。

郭修誠表示，00918 自 2022 年 11 月中掛牌以來持續獲得投資人青睞，除了高股息的篩選外，同時於指數成分股篩選方式中，將「過去至多 15 次」的填息紀錄納入考量，為投資人挑選出具有高股息加上高填息的 30 檔成分股，強調「有填息，才是真正有出息。」根據大華銀投信官網資料，目前規模已經突破 200 億元新台幣，成為近一年規模成長最多的高股息 ETF 之一。

股價創新高的高股息 ETF

股票代號 股票名稱 5/6 收盤價 (元) 5/6 漲幅 (%) 今年來含息報酬 (%) 00915 凱基優選高股息 30 26.46 1.93 21.1 00731 復華富時高息低波 76.9 1.79 12.44 00918 大華優利高填息 30 24.07 1.35 12.32 00713 元大台灣高息低波 57 0.97 14.97 00936 台新永續高息中小 18.54 0.38 15.16