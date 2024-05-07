〈焦點股〉0056本季13個交易日填息 寫下連續14年紀錄

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-07 09:56

元大高股息 (0056-TW)4 月 18 日除息 0.79 元後，於今 (7) 日僅花 13 個交易日完成填息。由於本次除息前後，全球股市受美國通膨數據反覆，及中東地緣政治風險等原因出現大幅修正，但 0056 經歷多次市場利空依舊保持連續填息紀錄，在買盤踴躍下，投資人數同步來到逾 106 萬新高。

0056 成立超過 16 年，歷經多次市場多空考驗，除 2008 年、2010 年的配息是累積至次年度發放，2011 年至 2024 年已進入第 14 年連續配息且填息，提供長期投資人具持續性的收益回報。

隨著台股企業成長，0056 的股息金額呈現逐年增長趨勢，2023 年全年每股配息 2.2 元，是成立初期的兩倍以上，今年第一、二季合計已配息 1.49 元，更是改為季配以來新高水準。

元大投信表示，ETF 具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性，持續吸引投資人從短期的個股價差操作，轉至中長期投資組合。據集保結算所統計至 5 月 3 日，國內上市櫃股票 /ETF 投資人數前十大中，已有半數為台股 ETF；證交所 3 月定期定額交易戶數前十大中，更達八檔是台股 ETF，均顯示國人投資趨勢出現明顯轉移，且動能十分強勁。

元大投信指出，隨著 ETF 投資人數持續增加，投資人對高股息 ETF 的挑選也不再僅以配息率高低作為唯一考量，除了配息率不等於報酬率外，更重要是投信官網所揭露的「ETF 淨值組成」，更能有效看出該 ETF 的指數投資策略，是否能長期挹注股利所得與資本利得累積成長。