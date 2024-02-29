宏達電業外大進補 處分SoundHound股票 累計處分利益6.07億元

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-29 13:06

宏達電 (2498-TW) 業外大進補，繼上周處分美國語音人工智慧平台 SoundHound AI (SOUN-US) 股票後，今 (29) 日公告再賣該公司股份，估計處分利益約新台幣 2.95 億元，累計金額達 6.07 億元。

SoundHound 開發的語音人工智慧平台，具備語音處理技術可與智慧對話語音助理功能整合，至今已推出 22 種語文版本。近期更因與輝達 NVIDIA(NVDA-US) 等多家巨頭合作，推動 AI 和 RAN 技術發展，股價連日暴漲，2024 年以來已飆漲 180%。

宏達電先是在 23 日公告，以平均每股 4.009 美元、共 285.6 萬股處分 SoundHound 股份，處分利益 1145 萬美元、約新台幣 3.12 億元；今日再宣布 2 月 23 日至 2 月 27 日處分 170.5 萬股，平均每股 6.022 美元，處分利益 1026.9 萬美元、約新台幣 2.95 億元。

宏達電也在 2024 世界行動通訊大會傳來好消息，在此次會中展出完整的元宇宙生態圈，包含 5G、XR、AI 等多項技術，其中，VIVE 的實景娛樂應用技術 (Location-based entertainment ; LBE) 已開發出 VIVE Focus 3 微重力環境應用，並支援國際太空站上太空人的心理健康和身體健康。