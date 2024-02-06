淡季效應影響 宏達電元月營收降至2.25億元

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-06 16:12

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公告營收，由於適逢傳統產業淡季，單月營收降至 2.25 億元，月減 64.6%、年增 4.6%。宏達電因應春節期間祭出產品優惠，期望搶佔新年商機、穩住營運表現。

VR 布局方面，宏達電在 CES 2024 期間宣布推出全新的 VIVE XR Elite 全臉追蹤器，是針對開發者和企業而打造，可透過 USB-C 連接埠達到即插即用，搭載每秒 60 Hz 的面部追蹤速率，精準捕捉嘴唇、牙齒、舌頭等 38 個面部混合形狀動作，達到自然逼真的面部表達。配備雙眼攝像頭，可捕捉注視源、瞳孔大小、瞳孔位置和睜眼幅度，實現更精準的眼球運動追蹤。