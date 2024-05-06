國環院首發！今與中原大學簽署MOU 結合在地量能打造環境「智庫」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-06 16:12

為建構國家環境保護智庫，環境部國家環境研究院（下稱國環院）結合在地大專院校，快速拓展研究量能，厚植學術研究能力，今（6）日率先與中原大學簽署合作備忘錄，進行科技研發及推廣合作事項，合作範圍將擴大至氣候變遷、淨零排放、資源循環、環境治理及污染預防等議題，環發院並持續與其他大專院洽談合作結盟。

去年 8 月改制及成立的國家環境研究院，將「成為環境部的智庫」視為最重要的任務，並為此持續擴充研究量能，以作為治理政策的依據。國環院（即原環境檢驗所及環保人員訓練所）除保有環境檢測技術開發及人才培育外，並新設立氣候變遷中心及環境治理中心，在轉型過程擴展廣泛且全面性的研究領域，近期與國內各大專院校及學研單位持續洽談合作結盟，期待能將環境議題相關研究技術與量能作進一步整合並有效提高學研資源之應用。

國環院進一步說明，中原大學在學域論文引用影響力指標國際評比，「環境與生態學」研究領域的表現是全國公私立綜合大學第一名，中原大學在建構循環低碳社會、資源循環利用、氣候風險衝擊評估、環境治理研究、再生水應用及負碳技術的開發等相關研究皆具備穩健的基礎。