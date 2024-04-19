〈新內閣人事〉氣象專家彭啟明接環境部長 邱泰源接衛福部長 何珮姍掌勞動部
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-19 10:42
行政院新內閣人事第四波發佈於今 (19) 日上午舉行，由準閣揆卓榮泰揭曉 5 位新閣員人選，卓榮泰形容這一波人事是「團結永續」，包括彭啟明接環境部長、邱泰源接衛福部長、何珮珊接勞動部長、古秀妃接客委會主委 、曾志勇接原民會主委等 5 位。
環境部長：彭啟明
學歷：國立中央大學大氣科學博士
經歷：氣象主播、天氣風險管理開發公司總經理、國立中央大學大氣系兼任教授、氣候無國界非政府組織發起人、台灣防災產業協會理事長
衛福部長：邱泰源
學歷：中國醫藥學院醫學系、日本國立東京大學醫學研究所碩士
經歷：立法院第 9 及第 10 屆立委、台大醫院主治醫師兼門診部主任、台灣家庭醫學醫學會理事長、台灣安寧緩和醫學學會理事長、台大醫學院教授、中華民國醫師公會全國聯合會理事長、台北市醫師公會理事長
勞動部長：何佩珊
學歷：輔仁大學大眾傳播系
經歷：行政院政務副秘書長、民進黨團總召柯建銘辦公室主任、民進黨政策委員會副執行長
客委會主委：古秀妃
學歷：東海大學歷史系
經歷：台南市客委會主委、人本教育基金會南部辦公室主任、高雄市政府客家事務委員會主委、屏東縣政府客家事務處處長、行政院客家委員會主任秘書、行政院客家委員會專門委員
原民會主委：曾智勇
學歷：國立台灣大學法律學系學士
經歷：原住民族委員會原住民族文化發展中心主任、屏東縣政府原住民處處長、屏東縣政府秘書
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