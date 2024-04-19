〈新內閣人事〉氣象專家彭啟明接環境部長 邱泰源接衛福部長 何珮姍掌勞動部

行政院新內閣人事第四波發佈於今 (19) 日上午舉行，由準閣揆卓榮泰揭曉 5 位新閣員人選，卓榮泰形容這一波人事是「團結永續」，包括彭啟明接環境部長、邱泰源接衛福部長、何珮珊接勞動部長、古秀妃接客委會主委 、曾志勇接原民會主委等 5 位。