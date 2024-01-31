環境部首度攜手NASA 跨6國大規模3D空品實驗 落腳高屏

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-31 13:44

淨零無國界，環境部啟動我國首次大氣環境與空氣污染最大規模密集觀測實驗，於今 (31）日舉行攜手 NASA 與國內外研究啟動高屏 3D 空品實驗典禮，美國 NASA 偕台灣等多個國家同步進行，聯合 8 個地方環保局，齊為高屏地區空污的 3D 解析做出貢獻。

環境部為瞭解高屏地區空氣污染成因及不同環流對空氣品質的影響，結合交通部氣象署、美國國家航空暨太空總署 (NASA) 及國內中央大學等學術單位，於今年 (113) 年春季針對高屏地區進行大型局部環流觀測實驗。

環境部指出，本次將是該部成立以來首次大型國際空氣品質監測及密集觀測實驗，美國 NASA 偕同台灣，以及馬來西亞、泰國、南韓、菲律賓等多個國家，同步進行亞洲空氣品質實驗，暸解跨國及區域空氣污染物三度空間變化，環境部期待未來有相關合作，能進行國際資訊及技術交流，以利探討動力與化學機制、空氣污染物隨大氣傳送與擴散過程。

環境部透過地面空氣品質測站、無人機、探空氣球、剖風儀、風光達、太陽光度計、衛星及搭載精密儀器，量測三度空間的各項空氣污染物分佈及組成，可解析空氣污染物傳輸及化學變化的科學依據，為環境部成立以來首次大型國際空氣品質監測及密集觀測實驗。

環境部表示，NASA 的化學、光學及微物理測量測站設置在鳳山高中，及臺灣大學的即時監測站設置於楠梓高中，另高雄市空品監測車也加入監測，觀測重金屬、元素碳、有機碳、多環芳香烴等空氣污染物及有害污染物上下風變化對高屏地區空氣品質影響，搭配環境部橋頭、楠梓、前金、鳳山、小港與林園測站等監測，綜合暸解解高屏地區空氣品質及大氣能見度與細懸浮微粒 (PM2.5) 及超細懸浮微粒等氣狀及粒狀污染物之複雜的傳輸及反應，對高屏地區空氣污染物三度空間 (3D) 解析做出貢獻，同時中部、雲嘉南、高屏及東部亦有 8 個環保局也將配合投入實驗。