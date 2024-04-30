〈ESG大趨勢〉綠領人力夯！環境部淨零課程報名2天即額滿 青年佔6成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-30 16:38

為因應淨零轉型所需的龐大人才需求，環境部國家環境研究院（簡稱國環院）於今 (30) 日在國環院辦理為期二天的「淨零排放基礎增能班」，國環院院長劉宗勇開訓致詞時表示，該增能班共於全國開辦 6 期，北中南三區開放報名僅天 2 就額滿，其中綠領青年占 6 成。因此國環院未來將視外界的需求研議增加開班之必要性，以協助綠領青年職涯發展。

劉宗勇指出，本次「淨零排放基礎增能班」為今年系列淨零人才培訓計畫五大主題之一，近期將陸續開辦其他課程，下個主題「ESG 報告書訓練增能班」已自 4 月 25 日開放報名，預計 5 月 27 日起於各地陸續開班。淨零人才培訓計畫的另外三大主題內容包括「溫室氣體盤查」、「碳足跡查證」、「自願減量專案」等最新的政策及議題，這些都是國內企業刊登職缺描述的關鍵技能。

劉宗勇強調，隨綠能觀念盛行，外界普遍認為「綠領人才」是未來炙手可熱的趨勢。依據 104 人力銀行資料，綠領相關工作機會數，平均每月有 6 千個。為協助學員尋找相關就業管道，國環院網站特別提供「環保專責人員交流園地」平台，學員可以經由「工作媒合」欄，就能在國內主要人力媒合網站中，搜尋到與綠領相關的職缺資訊。

目前仍於大學就讀的一個學員表示，本次課程邀請的講座，來自環境部主管法規政策的業務主管，經由課程講授後，可以較深入了解淨零碳排國際趨勢，以及我國當前淨零排放政策及推動情形的第一手資訊，是很寶貴的學習經驗，有助於瞭解自己的職涯發展方向，能更有目標、動機的加強職場就業相關職能。