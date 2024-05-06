〈焦點股〉台灣虎航開漲停價 寫近9個月高收復4字頭

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-06 09:53

台灣虎航 (6757-TW) 甫公布第一季財報，稅後純益 8.61 億元，年增 100.7%，每股純益 (EPS)1.92 元，創疫後單季獲利新高，激勵今 (6) 日早盤股價直接開漲停價來到 40.95 元，睽違近 9 個月後股價再度見到 4 字頭，盤中漲停一度打開。

台灣虎航第一季營收 42.47 億元，年增 64%，創單季新高，營業利益 12.36 億元，年增 124%。

台灣虎航指出，由於區域國際航班旅運需求暢旺，第一季航班數年增 62%，平均載客率更突破 90%，推動營收動能，同時，營業毛利率和營業利益率分別達 36%、29%，均寫單季新猷。

展望今年，台灣虎航仍樂觀看待旅遊運輸需求，將持續拓展直飛日韓二、三線航點，並增加一線航點航班。

而為因應航空業成長市況，台灣虎航正持續招募培訓機師和客艙組員，客艙組員預計 5 月 25 日初試，6 月 1 日複試，錄取者下半年分批報到。