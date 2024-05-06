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鉅亨速報

營收速報 - 海悅(2348)4月營收5.12億元年增率高達40.78％

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 14:15

海悅(2348-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣5.12億元，年增率40.78%，月增率-8.02%。

今年前4月累計營收為27.90億元，累計年增率40.78%。

最新價為207元，近5日股價下跌-1.75%，相關其 他上漲3.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+315 張
  • 外資買賣超：-104 張
  • 投信買賣超：+298 張
  • 自營商買賣超：+121 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 512,361 40.78% -8.02%
2024/3 557,023 80.47% -22.01%
2024/2 714,195 254.07% -29.05%
2024/1 1,006,682 640.88% -66.89%
2023/12 3,040,452 336.64% 450.63%
2023/11 552,178 11.39% -0.11%

海悅(2348-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為不動產代銷及仲介、廣告服務、管理顧問、住宅及大樓開發租售。國際貿易業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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