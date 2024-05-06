營收速報 - 海悅(2348)4月營收5.12億元年增率高達40.78％
鉅亨網新聞中心 2024-05-06 14:15
今年前4月累計營收為27.90億元，累計年增率40.78%。
最新價為207元，近5日股價下跌-1.75%，相關其 他上漲3.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+315 張
- 外資買賣超：-104 張
- 投信買賣超：+298 張
- 自營商買賣超：+121 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|512,361
|40.78%
|-8.02%
|2024/3
|557,023
|80.47%
|-22.01%
|2024/2
|714,195
|254.07%
|-29.05%
|2024/1
|1,006,682
|640.88%
|-66.89%
|2023/12
|3,040,452
|336.64%
|450.63%
|2023/11
|552,178
|11.39%
|-0.11%
海悅(2348-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為不動產代銷及仲介、廣告服務、管理顧問、住宅及大樓開發租售。國際貿易業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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