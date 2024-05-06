美喆-KY北美出貨回升 前4月營收10.49億元年增31%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-06 13:26

地板建材製造商美喆 - KY(8466-TW) 今 (6) 日公布最新營收，2024 年 4 月營收 3.21 億元，月增 5.42%、年增 17.14%，單月營收已連續 6 個月保持雙位數年增力道；前 4 月營收 10.49 億元、年增 31.86%。

美喆 - KY 指出，4 月營收成長主要受惠北美 SPC(石塑地磚) 訂單出貨逐步放量，其中今年以來北美大型經銷商通路客戶對 SPC 下單、訂單拉貨都同步提高，不僅帶動 4 月北美地區銷售年增 32%，SPC 石塑地磚營收比重也增至 35%，相對有助於挹注在，台灣台南新廠產能利用率穩步提升，並創造集團營運向上成長態勢。

美喆 - KY 表示，將持續積極擴大北美 SPC 業務接單、 提高台南廠產能稼動率及優化生產學習曲線，尤其觀察北美地區客戶因應採購區域分散、SPC 石塑地磚規格設計需求上，合作供應商須具備產品開發生產彈性、穩定供貨交期等能力，相對創造台南廠 SPC 業務接單有利條件。

美喆 - KY 目前北美地區客戶下單需求逐步提升，再加上歐洲地區主要客戶整體接單亦也陸續回溫，皆帶動集團整體訂單能見度至第三季水準，並有望挹注未來營運保持良好動能。