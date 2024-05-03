〈台新金法說〉估Fed下半年降息 台出口轉佳助攻外幣放款 今年NIM看增

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-03 17:55

台新金 (2887-TW) 今 (3) 日召開法說會，對於美國聯準會降息觀點，公司內部評估，第三、四季將各降 1 碼，而台灣央行至年底前則維持不變；隨著台灣出口動能轉佳，首季外幣放款已有所提升，看好全年銀行整體放款仍有 10% 以上的成長，預估今年底淨利差 (NIM) 會比去年底增加 2-3 個基點。

市場近來預估聯準會首次降息恐遞延至 9 月，外界關注台新金的 House View，財務長賴昭吟說明，根據內部評估，台灣央行在今年底前貨幣政策將維持不變，Fed 方面，預估第三、四季可能會各降 1 碼，但還是要看未來第二季的通膨下降狀況才能夠比較確定，雖然有些利率狀況不是那麼確定。不過，觀察到台灣出口動能逐漸回復，這也展現在第一季的外幣放款上，有顯著提升，展望全年可望漸入佳境，外幣放款若能提升，對於台新銀行的存放利差 (spread) 及 NIM 都會有所助益。

賴昭吟進一步表示，我們持續性一直在做的就是優化資產配置，以及資金來源的結構，希望成本能夠更加優化，預計今年底 NIM 相較去年底有 2-3 個基點的成長，展望維持不變。

台新銀行總經理尚瑞強表示，銀行對今年展望持樂觀看法，手續費收入目標維持雙位數成長，主要以財管貢獻較大，策略上將集中在保守型產品，如保險、行衡型基金等，固定收益也會持續跟著市場利率變化推動。

鑽石生技方面，台新金總經理林維俊說明，目前持股並未改變，約 7000 多萬股，第一季出現評價損失 5.01 億元，不過，從鑽石生技 2022 年第四季轉上市迄今，累計一年半以來按市值計價獲利約 22 億元。