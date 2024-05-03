信錦Q1毛利率創高 純益季增3成EPS 1.73元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-03 20:39
軸承廠信錦 (1582-TW) 今 (3) 日公告第一季財報，毛利率 29.2%，創下歷史最佳，帶動稅後純益 2.44 億元，季增 33.8%、年增 552%，每股純益 1.73 元。展望第二季，公司預期，各項產品的出貨表現可望比第一季再成長。
信錦第一季營收 21.47 億元，季減 5.1%、年增 17.3%；毛利率 29.2%，季增 3.8 個百分點、年增 12.2 個百分點；營業利益 2.96 億元，持平前季、年增 626%；營益率 13.8%，季增 0.7 個百分點、年增 13.7 個百分點。
信錦說明，第一季雖然有季節性產業淡季及工作天數等影響，但由於客戶需求穩定成長，加上較佳的產品組合、生產製程改善、材料成本控制得宜及模具收入認列等因素下，帶動本業獲利表現，業外受惠美金升值匯兌利益貢獻，推升整體獲利表現。
信錦表示，根據研調機構調查指出，2024 年 PC 產業在人工智慧整合、個人電腦換機週期等因素推動下，整體產業出貨量有望在 2024 年迎來增長，未來將透過持續的創新研發來提高競爭力，以因應市場的快速變化。
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