信錦Q1毛利率創高 純益季增3成EPS 1.73元

軸承廠信錦 ( 1582-TW ) 今 (3) 日公告第一季財報，毛利率 29.2%，創下歷史最佳，帶動稅後純益 2.44 億元，季增 33.8%、年增 552%，每股純益 1.73 元。展望第二季，公司預期，各項產品的出貨表現可望比第一季再成長。

信錦表示，根據研調機構調查指出，2024 年 PC 產業在人工智慧整合、個人電腦換機週期等因素推動下，整體產業出貨量有望在 2024 年迎來增長，未來將透過持續的創新研發來提高競爭力，以因應市場的快速變化。