〈遠傳法說〉遠傳5G用戶滲透率突破39%居冠 帶動Q1行動營收年增逾1成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-03 15:41

遠傳電信 (4904-TW) 今 (3) 日召開法說會指出，5G 月租型用戶滲透率突破 39%，穩居業界之冠，帶動第一季行動營收年增超過 1 成，更是自 2021 年第二季以來連續 12 季呈現正成長。

遠傳指出，行動通訊業務穩健成長，在用戶穩定升級 5G、合併亞太電信效益的帶動下，第一季總用戶數成長率達 26.6%，5G 月租型用戶滲透率突破 39%，穩居冠軍寶座。不僅將回到 2023 年合併亞太前滲透率 40% 的成績，也帶動第一季行動營收年增達 18.3%，2021 年第二季以來連續 12 季呈現正成長。此外，月租型用戶每月平均貢獻度同樣持續居冠。

受惠用戶持續升級 5G、手機銷售挹注、新經濟業務穩定貢獻，加上合併亞太綜效，遠傳第一季營收 257.5 億元，年增 15.4%，連續 14 季正成長；EBITDA 為 88.9 億元，年增 11.9%，寫下歷史新高；稅後淨利 29.2 億元，年增 6.1%，創下 8 年同期新高，每股純益 0.81 元。

遠傳進一步提到，合併亞太的效益相當顯著且超越預期，為遠傳第一季營收、獲利挹注強勁的成長動能。目前正在加速整併亞太的核心網路，目標最大化投資經濟效益。展望未來，遠傳表示，合併亞太後擴大的行動網路以及固網用戶數，將帶動電信服務營收再往上，未來綜效可期。

遠傳持續深耕數位轉型，新經濟業務表現穩健成長，獲利率目前已經突破 30%。第一季對外持續拓展客源，對內也進行系統與流程優化作業，持續提升新經濟業務的營收與獲利能力。

遠傳表示，第一季新經濟營收年增 12%，獲利則年增 21%，其中，在新經濟營收中，企業客戶端與個人用戶端占比分別為 54% 及 46%。遠傳說明，企業用戶端數位轉型需求強勁，智慧資通訊解決方案的營收與獲利年成長率分別為 18%、30%；資安服務同樣表現亮眼，營收與獲利年成長率分別為 52% 和 61%。