〈世芯法說〉股價單月跌逾千元 總座：市場期望高於公司取得成績

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-03 16:51

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (3) 日召開法說會，針對股價從超過 4500 元一度跌到 3000 元以下，總經理沈翔霖坦言，顯然市場的期望高於公司所取得的成績，強調經營團隊正不斷努力多元化業務、提高成長率，確保公司營運持續成長，且朝正確方向前進，也會積極參與客戶設計階段以取得訂單。

展望後市，沈翔霖重申，今年營收維持強勁成長，且明年即便北美 CSP 大客戶產品進入交替期，北美 IDM 客戶的量產動能仍強勁，加上新案貢獻，可望帶動明年營收維持成長趨勢。

財務長王德善表示，第二季、第三季在客戶量產動能延續下，營收將逐季成長並創高，第四季因客戶量產動能趨緩，但因當季通常是委託設計服務 (NRE) 營收的認列高峰，營收有機會持平第三季。

另外，世芯近年積極分散地緣政治風險，第一季中國地區營收低於 15%，公司在中國策略保持不變，只要中國企業財務穩健並遵守規則和法規，公司會持續支持客戶。