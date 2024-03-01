〈世芯法說〉去年Q4獲利翻倍再創高 全年EPS 45.47元締新猷
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-01 15:35
股王世芯 - KY(3661-TW) 今 (1) 日召開法說會，並公布第四季財報，受惠北美客戶 7 奈米晶片量產動能持續強勁，單季稅後純益首度超越 10 億元、達 11.19 億元，季增 26.02%，年增 117.7%，每股稅後純益 15.16 元，雙雙寫新高，全年累計每股稅後純益 45.47 元，也締造新猷。
世芯 - KY 去年第四季營收 92.3 億元，季增 21.28%，年增 101.44%，毛利率 22.75%，季減 0.95 個百分點，年減 4.75 個百分點，營益率 13.51%，季增 0.27 個百分點，年減 0.17 個百分點，稅後純益 11.19 億元，季增 26.02%，年增 117.7%，每股稅後純益 15.16 元。
世芯 - KY 去年全年營收 304.82 億元，年增 122.08%，毛利率 22.29%，年減 9.98 個百分點，營益率 12.34%，年減 4.5 個百分點，稅後純益 33.25 億元，年增 81.27%，每股稅後純益 45.47 元。
財務長王德善表示，世芯 - KY 去年全年毛利率年減近 10 個百分點，降至 22.29%，主要因北美大客戶出貨量相當大，該產品毛利率較低，加上去年高毛利的委託設計 (NRE) 營收比重降至 20-30%，都影響整體毛利率表現，不過今年毛利率將有機會回升。
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