〈世芯法說〉去年Q4獲利翻倍再創高 全年EPS 45.47元締新猷

股王世芯 - KY( 3661-TW ) 今 (1) 日召開法說會，並公布第四季財報，受惠北美客戶 7 奈米晶片量產動能持續強勁，單季稅後純益首度超越 10 億元、達 11.19 億元，季增 26.02%，年增 117.7%，每股稅後純益 15.16 元，雙雙寫新高，全年累計每股稅後純益 45.47 元，也締造新猷。

財務長王德善表示，世芯 - KY 去年全年毛利率年減近 10 個百分點，降至 22.29%，主要因北美大客戶出貨量相當大，該產品毛利率較低，加上去年高毛利的委託設計 (NRE) 營收比重降至 20-30%，都影響整體毛利率表現，不過今年毛利率將有機會回升。