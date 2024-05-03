晶華Q1 EPS 3.33元創同期新高 盈餘暫不分配

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-03 16:45

連鎖飯店業者晶華 (2707-TW) 今 (3) 日公布第一季稅後純益 4.25 億元，年增 17.46%，每股純益(EPS)3.33 元，創同期新高，董事會決議第一季盈餘暫不分配；展望後市，晶華樂觀看待，台北晶華酒店的住房率和平均房價均可望持續攀高，餐飲和台北麗晶精品業務均熱絡。

晶華第一季合併營收 17.47 億元，年增 0.46%，營業毛利 6.66 億元，毛利率 38.13%，年增 0.65 個百分點，營業利益 5.02 億元，營益率 28.73%，年增 0.43 個百分點。

晶華說明，隨著國際商旅客持續回流，台北晶華客房收入穩定成長，再加上企業復辦春酒，以及婚宴市場回溫等因素，也直接推升餐飲收入。

台北晶華酒店第一季住房率 80%，平均房價超過 6600 元，隨著國際航班增加、大型國際會展陸續舉辦，晶華樂觀看，住房業務將持續攀升。

另一方面，晶華長期經營高端客群，與飯店共構的麗晶精品櫃位滿租，隨著母親節檔期到來，整體精品業績需求熱絡，並未明顯受國人出國旅遊衝擊。

晶華進一步提到，目前母親節當周的餐廳訂席已達到 90% 以上，端午粽禮的銷售也朝 3400 萬元目標邁進，預計可超越去年粽禮營收約 10%。