兆豐銀統籌力麗集團旗下儷京企業25億授信案簽約 超額認參1.2倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-03 16:53

兆豐銀行統籌主辦暨擔任額度管理銀行之儷京企業股份有限公司新臺幣 25 億元聯合授信案，順利籌組完成，並於今（3）日辦理簽約，除兆豐銀行外，尚有兆豐票券及國際票券共襄盛舉，短期間內即籌組完成，超額認參 1.2 倍，顯見金融同業對儷京企業的肯定與支持。

儷京企業屬力麗集團 (1444-TW) 旗下負責飯店經營管理公司，本聯貸案主要係支應償還前為興建日月潭力麗溫德姆酒店借款以及營運期間週轉所需，儷京企業特別與國際一流飯店品牌溫德姆系統合作，目標搶攻國內以及國外高端旅遊市場。酒店現已興建完成並試營運，預計第 2 季正式開幕，屆時日月潭環潭地區將增加一座國際級大飯店。日月潭為台灣旅遊勝地，每年吸引國內外遊客量逾 300 萬人，日月潭力麗溫德姆酒店結合力麗集團資源、國際一流品牌加持，未來營運應可期。

兆豐銀行戮力追求永續成長，統籌主辦離岸風電、太陽能、電動車等 ESG 聯貸案，推動綠色金融不遺餘力，自 110 年訂定目標起，綠色與永續投融資金額大幅成長，截至 113 年 3 月底，累計逾新臺幣 8,581 億元。