世芯-KY澄清大客戶出貨正常 5奈米新品下半年量產

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-20 18:20

世芯 - KY(3661-TW) 昨日傳出大客戶亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS 擬中止開發 ASIC，財務長王德善今 (20) 日召開法說會，澄清與客戶關係依舊緊密，客戶出貨情況與上次法說釋出的展望並無差異，也補充北美 IDM 客戶 5 奈米產品將在下半年量產。

王德善指出，客戶投入相當多人力與資金在 ASIC 領域，沒有任何跡象顯現客戶要終止開發 ASIC，對公司而言，目前也沒有受到任何影響，大客戶出貨時程與情況沒有改變，除了客戶已經下單外，CoWoS 產能也已經預訂。

外界也關心北美 IDM 客戶，王德善說，客戶 7 奈米晶片出貨量不錯，且因其為特定市場打造，動能會一路延續至 2026 年，5 奈米晶片則預計今年下半年量產，出貨量會在 2025 年顯著放大，並預期該顆晶片動能會延伸至 2026 年甚至以後。

王德善補充，北美 IDM 客戶 5 奈米晶片將採用 CoWoS-S 技術，不過，因相關產能相當緊張，仍需等待供應商的產能分配，預計年中以後才會有結果，不過，公司去年是供應商 CoWoS 製程的主要客戶，為全球第四，對未來產能取得結果持正面看法。