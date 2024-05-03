以醫帶商新南向！台灣東洋攜手北榮、高醫簽MOU前進越南

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-03 16:59

在越南深耕多年的台灣東洋 (4105-TW) 與承接衛福部「一國多中心」計畫的臺北榮民總醫院 (北越)、高雄醫學大學附設中和紀念醫院 (南越)，今 (3) 日攜手啟動三方合作備忘錄 (MOU)，為國內醫藥合作前進越南的首例，透過產、官、學多方協力合作，提升台灣醫藥產業在新南向國家的服務規模與量能。

為加大台灣醫藥產業協助越南醫療實質發展的力度，由本土癌症藥廠台灣東洋以及北高兩大醫學中心「北榮」與「高醫」，三方共同舉行「台越新南向 - 醫衛合作與產業發展 MOU 簽約啟動儀式」，並邀請近 30 位越南醫師出席觀禮。兩大醫學中心與本土藥廠攜手加深越南市場的布局規模，亦寫下國內「以醫帶商」、「公私協力」的合作新典範，期望在此新模式下，全面提升對越南醫療團隊與病患的服務，並落實拓展國際市場產業鏈發展的政策目標。

東洋總經理侯靜蘭表示，此次三方醫藥合作將有四大重要方向，包括舉辦國際研討會、培訓醫事人員、促進雙邊人員參訪交流，以及產業媒合座談會。侯靜蘭進一步指出，在與北榮、高醫為期 3 年的合作基礎上，未來將規劃至少 2 場次的大型國際學術研討會、7 場次的醫院參訪及多項短期臨床實習課程，藉此展現並傳承台灣在癌症精準治療領域的經驗與心得，造福更多越南病患。

此外，針對越南市場部分，侯靜蘭則表示，除了持續推廣癌症藥品外，未來將聚焦東洋自製研發的抗生素，以提升台灣的國際知名度。東洋自 2011 年起獲准成立越南辦公室，已有深厚的市場經驗。為了深化鏈結，東洋也在 2023 年啟動「東協醫藥合作計畫」，並與胡志明市腫瘤醫院 (Ho Chi Minh City Oncology Hospital)、輸血與血液醫院 (Blood Transfusion Hematology Hospital)、河內腫瘤醫院 (Hanoi Oncology Hospital) 以及白梅醫院 (Bach Mai Hospital) 等 4 家頂尖醫院簽署 MOU。

侯靜蘭透露，今年更規劃新增 3 家醫院簽署合作，希望透過與越南醫療團隊的合作，提供大腸直腸癌、頭頸癌、乳癌、卵巢癌、血液腫瘤等領域的多元治療方案。

北榮院長陳威明表示，北榮自 107 年起承接衛生福利部「一國一中心」的越南計劃後，就積極與產業界合作並簽署多份合作備忘錄，目前已與越南醫療機構或大學簽署近 30 份合作備忘錄，範疇包括醫學交流、醫事人才培訓及手術示範。也積極落實新南向政策「以醫帶商」的目標，例如：2024 年 3 月 30 日在越南河內舉辦的「台灣 - 越南醫學科學研討會」，由臺北榮民總醫院和越南醫療總會共同主辦，會議聚焦於心血管疾病、癌症治療、智慧醫療等議題，吸引了來自台灣和越南的專家、研究機構代表及產業界嘉賓近 400 人參與，旨在促進兩國醫療界的交流合作，展示台灣醫療產業實力。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院自 2005 年開始與世界各地醫院建立諸多臨床技術交流合作，特別是與開發中國家，由非洲、大洋洲、中南洲及東南亞。高醫於 2018 年起首度進入越南，2019 年起陸續承接衛福部新南向醫衛合作計畫，包括印尼、馬來西亞及越南，2022 年起負責南越 (峴港以南) 區域迄今，與胡志明醫藥大學及醫院、芹苴醫藥大學及設醫院、多樂省邦美蜀醫藥大學及附設醫院、震興醫院都有常規性合作，以「每省找出 1 家具合作價值的醫學中心及大學」為原則，帶領台灣醫藥產業，打入越南市場。

高醫院長王照元表示，在頭頓省與台灣中鋼公司及福爾摩莎工業區附設診療所的協助下，高醫將再往南、往北及往西，到茶榮市、富國島、峴港、龍川市，實踐「以醫帶產」、「以醫帶教」、「以醫偕公」的計畫目的。高醫此次與臺灣東洋的合作更凸顯「醫藥精品國家隊」所營造出的產官學合縱連橫的競爭優勢，未來將以打造「臺灣嚴選：醫院、製藥、醫衛材精品目錄」為目標。