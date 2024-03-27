東洋國際合作里程金陸續入帳 帶動今年整體營運

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-27 17:12

東洋 (4105-TW) 今 (27) 日召開線上法說會，總經理侯靜蘭表示，Lipo-AB 持續在美國市場銷售，同時本月也宣布與羅氏大藥廠 (Roche) 合作，擴增癌藥的產品組合，因此國際合作里程金陸續入帳後，將帶動今年整體營運。

侯靜蘭表示，Lipo-AB 去年開始在美國出貨、銷售，銷售成果佳，且在海外市場的市占率已經達一定的比例，未來持續在製程上優化，並加大出貨量，維持在美國市場的銷售成績，同時也會積極拓展歐洲市場。

另外，東洋於本月 8 日宣布與羅氏大藥廠簽約合作，4 月 1 日起將負責羅氏旗下 Avastin 癌思停 (Bevacizumab) 的癌症領域市場行銷，以及部分醫藥學術活動。同時，羅氏也會持續提供臨床試驗或學術研究等服務。侯靜蘭表示，此合作案是東洋國際化重要的一步，尤其癌藥為東洋主力產品，跟國際大廠的合作可以增加產品組合，並提供多元化的解決方案。

國內市場方面，侯靜蘭則指出，麻醉藥 Byfavo 在前年取得健檢部分的適應症，每年約有 130 萬人次的健檢市場規模，更在去年第四季取得全身麻醉的新適應症，投入約 250 萬人次的市場。

此外，國內自製新藥方面，侯靜蘭說明，抗生素 Polymyxin B 在上個月領證了，期望今年可以拿到健保給付，造福台灣的患者。流感疫苗部分，侯靜蘭則說，去年開始有含佐劑，專門用於 65 歲以上成年人，今年則持續推出原先的四價流感、細胞流感疫苗跟含佐劑的流感疫苗。