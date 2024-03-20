台灣東洋營運三箭齊發 續領營收再增長

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-20 18:22

台灣東洋總經理侯靜蘭於 2022 年 4 月 18 日上任後，帶領台灣東洋更專注於國際化管理思維與多樣性工作文化的提升，並在企業永續經營、海內外市場開拓、前沿產品布局、生產量能優化、國際人才培育等面向都能看見長足的進步。

侯靜蘭表示，將來一定會在「授權引入國際新藥」、「自製國產新藥」與「外銷困難學名藥」等營運三箭的基礎上，繼續帶領台灣東洋營收增長。此外，也會持續扮演好台灣癌症領域第一品牌和急重症藥物大廠的角色，立足台灣，放眼全球。

侯靜蘭認為，目前全球藥品支出仍在增長，加上精準醫療快速發展和 AI 智慧醫療導入的加持，癌症治療相關領域的發展，將會持續展現爆發力。根據 IQVIA 最新資料預估，2027 年前的十大醫療佔比，癌症仍將遙遙領先其他領域。台灣東洋掌握自身在癌症領域深耕的利基，近年來不斷引進新興藥物、投入臨床試驗、新增適應症，並採取與國際大廠結盟的合作方式，持續擴充癌症相關藥物的產品組合；例如代理全球第一個美國 FDA 核准，用於晚期膽管癌的標靶新藥 Pemigatinib；和今年 2 月獲健保署核准，用於膽道癌復發或晚期膽道癌第一線健保給付藥品的 TS-1 等。

在「授權引入國際新藥」方面，除了癌症相關領域的發展之外，台灣東洋已經連續 5 年代理歐美流感疫苗大廠 CSL Seqirs 的細胞流感疫苗，今年將會繼續參與公費招標。侯靜蘭進一步表示，這不僅是要將國際最新的流感疫苗引進國內，也針對國內高齡化社會需求，引進 65 歲成人適用的自費佐劑流感疫苗，希望為不同年齡族群提供最適切的疫苗選擇。

近年來由於抗生素研發成本高，讓許多國際藥廠將資源轉向癌症領域，無形中增加臨床治療壓力，侯靜蘭表示，自 1960 年開始生產製造抗生素的台灣東洋不能忘記初心，因此在全球面臨抗藥性的危機下，持續投注資源，成功開發國產抗生素新藥 Polymyxin B，以堅定的行動回應醫療臨床上的需求以及協助解決國家面臨潛在的抗生素國安危機，並在同時將台灣東洋六堵廠提升為符合國際標準、通過查廠檢驗的完整產線，在「自製國產新藥」方面，交出了亮麗的成績。

而台灣東洋最為生技產業熟知的微脂體技術也持續扮演企業成長引擎。自製治療全身侵入性黴菌的微脂體兩性黴素學名藥 Amphotericin B (Lipo-AB)，先後在 2013、2022 年取得台灣與美國藥證，成為兩性黴素學名藥首家進入美國市場的掛牌台廠。而 2023 年起，不僅持續在美上市為台灣東洋帶來穩定收益，也與國際大廠簽訂歐洲市場的共同開發合約，台灣東洋的國產困難學名藥正一步一步佈局歐美市場。