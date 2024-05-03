新鮮人看過來！5場就業博覽會38場校園徵才4.5萬筆職缺 開搶中

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-03 14:16

即將成為社會新鮮人的你，準備好了嗎？勞動部安排各類青年就業服務資源，協助你探索自我、規劃職涯找方向；今（113）年 5、6 月在全國辦理的 3 場次大型就業博覽會、38 場次校園徵才活動及 36 場次職涯及就業準備相關活動課程資訊以及就業服務資源，一次報你知！

勞動部和大專校院合作補助辦理校園徵才活動，自 2 月起已陸續登場，預計辦理 97 場，提供 16 萬多筆職缺，經統計至 3 月，已辦理 27 場次、12 萬多筆職缺，共有 4.1 萬名青年參與，初次媒合近 2 萬人。在畢業季前的 5 月還有 38 場次，共計 4.5 萬筆的職缺。

除了校園徵才，勞動部自 5 月起陸續在屏東、臺中、臺南、新竹、花蓮等地區預計辦理 5 場次主題式大型徵才活動，提供 1 萬 1 千筆職缺。

而第 1 場大型就業博覽會將在 5 月 25 日（星期六）於屏東縣立體育館舉辦，提供超過 1,200 個工作機會，其中樂雅樂食品「食品廠工務」、赫碩光電「製程設備工程師」、元晶太陽能科技「製程 / 廠務資深工程師」、成運汽車「資深採購人員」、大江生醫「人資管理師」及「採購管理師（包材）」等職缺，起薪均達 4 萬元以上；另其他製造業、傳統產業、餐飲及旅宿業等產業亦開出多元求才職缺，歡迎青年到現場參加，選擇合適的工作。

如果青年朋友對於投入職場及未來感到迷惘，不知道適合從事哪方面工作，不用擔心，勞動部提供多元職涯發展與就業服務資源，例如：青年職涯發展中心（簡稱 YS），提供青年個別化諮詢服務、職場參訪體驗、履歷健檢等協助，預計於 5、6 月辦理 36 場職涯及就業準備相關活動或課程，歡迎青年朋友到各地的 YS（https://gov.tw/Ur2）官網報名參加。