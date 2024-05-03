華新麗華旗下CAS完成收購義大利不銹鋼回收商Inox 邁出永續藍圖關鍵一步

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-03 19:01

華新麗華 (1605-TW) 今 (3) 日宣布，旗下間接持股的義大利子公司 CAS，完成收購義大利不銹鋼回收商 Inox，並於今天完成交割程序。華新麗華指出，此收購交易為華新的永續發展藍圖邁出關鍵一步。

華新麗華表示，其間接持股 70% 的義大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A(CAS) 今天已完成收購 Com.Steel Inox S.p.A(Inox)65% 股權的交易，且此交易案的先決條件均已滿足，於今日完成交割程序。華新麗華進一步提到，交割當日 CAS 以現金支付 2400 萬歐元 (約新台幣 8.3 億元) 的收購價款。另外，400 萬歐元 (1.38 億元) 之或有價金，將於 Inox 達成特定獲利條件時支付。

華新麗華說明，Inox 專精於不銹鋼暨鎳基合金回收處理，提供不銹鋼製程之關鍵料源。此收購交易為華新的永續發展藍圖邁出關鍵一步，體現華新致力於永續發展、創造長期價值，積極實踐不銹鋼產業之循環經濟與綠色轉型的目標。

另外，華新麗華也於今日公告第一季財報，第一季營收 405.49 億元，季減 6%，年減 20%；毛利率 6.6%，季增 0.9 個百分點，年減 2.3 個百分點；營益率 1.2%，季增 0.9 個百分點，年減 4 個百分點。稅後純益 8.7 億元，季增 1.27 倍，年減 58%，每股純益 0.22 元。

展望第二季，華新麗華表示，不銹鋼事業需求回溫，訂單能見度增加，價格跟著同步往上，因此第二季表現將優於第一季。資源事業部分，中國不銹鋼市場需求增加，預計整體用鎳需求將同步提升，不過鎳生鐵價價格仍需觀察，冰鎳價格則將隨著倫鎳價格回升，預期資源事業第二季表現同樣將優於第一季。