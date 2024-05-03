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鉅亨速報

營收速報 - 台光電(2383)4月營收50.60億元年增率高達80.49％

鉅亨網新聞中心 2024-05-03 15:15

台光電(2383-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣50.60億元，年增率80.49%，月增率8.73%。

今年前4月累計營收為179.63億元，累計年增率80.49%。

最新價為416.5元，近5日股價上漲10.2%，相關零組件業上漲2.13%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1933 張
  • 外資買賣超：-21 張
  • 投信買賣超：+1658 張
  • 自營商買賣超：+296 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 5,060,127 80.49% 8.73%
2024/3 4,653,730 66.4% 23.64%
2024/2 3,764,058 59.14% -16.07%
2024/1 4,484,687 104.09% 4.11%
2023/12 4,307,784 58.58% 1.96%
2023/11 4,224,837 39.57% -2.85%

台光電(2383-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板。黏合片。多層壓合板。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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