營收速報 - 台光電(2383)4月營收50.60億元年增率高達80.49％
鉅亨網新聞中心 2024-05-03 15:15
今年前4月累計營收為179.63億元，累計年增率80.49%。
最新價為416.5元，近5日股價上漲10.2%，相關零組件業上漲2.13%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1933 張
- 外資買賣超：-21 張
- 投信買賣超：+1658 張
- 自營商買賣超：+296 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|5,060,127
|80.49%
|8.73%
|2024/3
|4,653,730
|66.4%
|23.64%
|2024/2
|3,764,058
|59.14%
|-16.07%
|2024/1
|4,484,687
|104.09%
|4.11%
|2023/12
|4,307,784
|58.58%
|1.96%
|2023/11
|4,224,837
|39.57%
|-2.85%
台光電(2383-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板。黏合片。多層壓合板。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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