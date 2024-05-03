〈5月報稅季〉線上申請「無違章欠稅證明」 報稅快速又便利

該局說明，民眾欲申請「無違章欠稅證明」，除洽稅捐稽徵機關臨櫃申辦外，個人可持自然人憑證、已註冊網路服務的健保卡或行動自然人憑證；公司行號可使用經濟部核發之工商憑證，至「財政部稅務入口網」點選「線上服務∕電子稅務文件∕線上申請∕稅別分類—稅務行政∕申請核發無違章欠稅證明（國稅）」申辦。該網站受理完成後，系統會以電子郵件通知申請人至網站查詢申辦進度、結果及下載稅務文件檔案，該電子稅務文件係依電子簽章法規定產製，與稅捐稽徵機關核發之紙本證明文件具有相同效力。