〈5月報稅季〉線上申請「無違章欠稅證明」 報稅快速又便利
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-03 14:09
財政部臺北國稅局表示，民眾只要持自然人憑證、工商憑證、已註冊網路服務的健保卡或行動自然人憑證，至「財政部稅務入口網」（https://www.etax.nat.gov.tw）線上申請核發「無違章欠稅證明」，免出門即可快速取得稅務相關證明文件，省時又便利。
該局說明，民眾欲申請「無違章欠稅證明」，除洽稅捐稽徵機關臨櫃申辦外，個人可持自然人憑證、已註冊網路服務的健保卡或行動自然人憑證；公司行號可使用經濟部核發之工商憑證，至「財政部稅務入口網」點選「線上服務∕電子稅務文件∕線上申請∕稅別分類—稅務行政∕申請核發無違章欠稅證明（國稅）」申辦。該網站受理完成後，系統會以電子郵件通知申請人至網站查詢申辦進度、結果及下載稅務文件檔案，該電子稅務文件係依電子簽章法規定產製，與稅捐稽徵機關核發之紙本證明文件具有相同效力。
該局呼籲，民眾利用「財政部稅務入口網」線上申請稅務相關文件，可大幅減少臨櫃排隊等候及往返時間，亦不受地域及時間限制，請多加利用。如於線上申請遇有操作問題，可撥打免付費諮詢電話 0800-000321 洽詢，
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