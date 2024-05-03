營收速報 - 宏捷科(8086)4月營收4.47億元年增率高達276.01％
鉅亨網新聞中心 2024-05-03 14:15
今年前4月累計營收為17.33億元，累計年增率276.01%。
最新價為139元，近5日股價上漲4.63%，相關半導體類指數上漲4.44%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-896 張
- 外資買賣超：-1619 張
- 投信買賣超：+21 張
- 自營商買賣超：+702 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|446,544
|276.01%
|1.25%
|2024/3
|441,020
|273.58%
|3.69%
|2024/2
|425,316
|305.25%
|1.29%
|2024/1
|419,884
|253.82%
|8.09%
|2023/12
|388,459
|207.35%
|9.31%
|2023/11
|355,385
|185.23%
|9.06%
宏捷科(8086-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為無線通信機械器材製造。砷化鎵晶片。數位行動電話功率放大器模組。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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