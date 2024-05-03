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鉅亨速報

營收速報 - 宏捷科(8086)4月營收4.47億元年增率高達276.01％

鉅亨網新聞中心 2024-05-03 14:15

宏捷科(8086-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣4.47億元，年增率276.01%，月增率1.25%。

今年前4月累計營收為17.33億元，累計年增率276.01%。

最新價為139元，近5日股價上漲4.63%，相關半導體類指數上漲4.44%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-896 張
  • 外資買賣超：-1619 張
  • 投信買賣超：+21 張
  • 自營商買賣超：+702 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 446,544 276.01% 1.25%
2024/3 441,020 273.58% 3.69%
2024/2 425,316 305.25% 1.29%
2024/1 419,884 253.82% 8.09%
2023/12 388,459 207.35% 9.31%
2023/11 355,385 185.23% 9.06%

宏捷科(8086-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為無線通信機械器材製造。砷化鎵晶片。數位行動電話功率放大器模組。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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