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鉅亨速報

營收速報 - 合一(4743)4月營收1,180.70萬元年增率高達98.97％

鉅亨網新聞中心 2024-05-03 17:15

合一(4743-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣1,180.70萬元，年增率98.97%，月增率14.2%。

今年前4月累計營收為3,761.70萬元，累計年增率98.97%。

最新價為158元，近5日股價上漲5.25%，相關生技醫療股價指數上漲1.7%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+851 張
  • 外資買賣超：+827 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+24 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 11,807 98.97% 14.2%
2024/3 10,339 -11.69% 64.22%
2024/2 6,296 12.87% -31.38%
2024/1 9,175 87.17% 10.81%
2023/12 8,280 31.64% -7.43%
2023/11 8,945 112.27% 5.87%

合一(4743-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥開發。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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