營收速報 - 合一(4743)4月營收1,180.70萬元年增率高達98.97％
鉅亨網新聞中心 2024-05-03 17:15
今年前4月累計營收為3,761.70萬元，累計年增率98.97%。
最新價為158元，近5日股價上漲5.25%，相關生技醫療股價指數上漲1.7%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+851 張
- 外資買賣超：+827 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+24 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|11,807
|98.97%
|14.2%
|2024/3
|10,339
|-11.69%
|64.22%
|2024/2
|6,296
|12.87%
|-31.38%
|2024/1
|9,175
|87.17%
|10.81%
|2023/12
|8,280
|31.64%
|-7.43%
|2023/11
|8,945
|112.27%
|5.87%
合一(4743-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥開發。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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