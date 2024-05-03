營收速報 - 南亞科(2408)4月營收32.06億元年增率高達41.88％
鉅亨網新聞中心 2024-05-03 14:15
今年前4月累計營收為127.09億元，累計年增率41.88%。
最新價為65.8元，近5日股價上漲1.52%，相關半導體業上漲1.22%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6553 張
- 外資買賣超：+5863 張
- 投信買賣超：-676 張
- 自營商買賣超：+1366 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|3,206,471
|41.88%
|-5.45%
|2024/3
|3,391,358
|57.95%
|11.16%
|2024/2
|3,050,934
|50.56%
|-0.32%
|2024/1
|3,060,645
|35.95%
|-3.2%
|2023/12
|3,161,948
|31.73%
|10.02%
|2023/11
|2,874,000
|3.71%
|7.72%
南亞科(2408-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。其他顧問服務業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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