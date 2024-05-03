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鉅亨速報

營收速報 - 南亞科(2408)4月營收32.06億元年增率高達41.88％

鉅亨網新聞中心 2024-05-03 14:15

南亞科(2408-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣32.06億元，年增率41.88%，月增率-5.45%。

今年前4月累計營收為127.09億元，累計年增率41.88%。

最新價為65.8元，近5日股價上漲1.52%，相關半導體業上漲1.22%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+6553 張
  • 外資買賣超：+5863 張
  • 投信買賣超：-676 張
  • 自營商買賣超：+1366 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 3,206,471 41.88% -5.45%
2024/3 3,391,358 57.95% 11.16%
2024/2 3,050,934 50.56% -0.32%
2024/1 3,060,645 35.95% -3.2%
2023/12 3,161,948 31.73% 10.02%
2023/11 2,874,000 3.71% 7.72%

南亞科(2408-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。其他顧問服務業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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