營收速報 - 瑞穎(8083)4月營收1.69億元年增率高達133.39％
鉅亨網新聞中心 2024-05-03 14:15
今年前4月累計營收為5.84億元，累計年增率133.39%。
最新價為183元，近5日股價上漲1.67%，相關電機機械股價指數上漲1.66%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+61 張
- 外資買賣超：+59 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|168,792
|133.39%
|-1.72%
|2024/3
|171,743
|76.92%
|37.72%
|2024/2
|124,701
|66.18%
|4.67%
|2024/1
|119,136
|98.07%
|28.56%
|2023/12
|92,666
|15.82%
|7.16%
|2023/11
|86,478
|7.98%
|-7.79%
瑞穎(8083-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為運動器材之零組件、培林、機械零組件之製造及買賣業務。電子、電腦零組件之製造及買賣業務。前項產品之進出口貿易業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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