search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 瑞穎(8083)4月營收1.69億元年增率高達133.39％

鉅亨網新聞中心 2024-05-03 14:15

瑞穎(8083-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣1.69億元，年增率133.39%，月增率-1.72%。

今年前4月累計營收為5.84億元，累計年增率133.39%。

最新價為183元，近5日股價上漲1.67%，相關電機機械股價指數上漲1.66%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+61 張
  • 外資買賣超：+59 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 168,792 133.39% -1.72%
2024/3 171,743 76.92% 37.72%
2024/2 124,701 66.18% 4.67%
2024/1 119,136 98.07% 28.56%
2023/12 92,666 15.82% 7.16%
2023/11 86,478 7.98% -7.79%

瑞穎(8083-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為運動器材之零組件、培林、機械零組件之製造及買賣業務。電子、電腦零組件之製造及買賣業務。前項產品之進出口貿易業務。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty