〈台新金法說〉總座重申鑽石生技是很賺錢的投資案 全力支持人壽「長大」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-05 18:13

台新金控 (2887-TW) 今 (5) 日舉行法人說明會，對於台新人壽去年第四季遭遇亂流，全年獲利收斂，台新金總經理林維俊仍深有信心，將會持續支持人壽盡快「長大」，預期 2026 年接軌 IFRS 17 後，體質更加健全、規模擴大，就能開始貢獻獲利；至於台新創投持股鑽石生技，林維俊重申，這是一個非常賺錢的投資案，持有成本非常低，要出場的話也是多年以後了，這段時間必須忍受評價波動較大。

台新人壽營運方面，林維俊說明，在持續推出新產品及銀行保險通路銷售動能支撐下，全年總保費收入為 291.9 億元，其中初年度保費 (FYP) 收入為 126.9 億元，市占率 1.89% ，業界排名提升至第 13 名，相較 2021 年接手保德信人壽時，成長非常快速。去年第四季受到匯兌損失影響，單季稅後虧損 8 億元，不過，全年純益仍有 2.5 億元。

除了原有的業務團隊外，台新也開創多元通路，新開發銀行保險業務，通路市占率逾 4%，為業界排名第八，年成長 4 倍，同時踏入保經代通路領域，市占率成長超過 9 倍，在銷售新業務的帶動下，逐漸拉低負債成本比率，從 3.9 降至 3.8。

林維俊進一步表示，根據業界說法，「經營人壽至少要能忍受 7 年的虧損」，由於公司在銷售保單時，初年度都會有初年損，之後獲利會慢慢回收，因此，我們對於人壽的基本策略，就是希望它盡快長大，金控願意忍受短期虧損，再來創造長期價值。

為了支持人壽營運，台新金控在 2021、2022 年都有實現債券獲利，林維俊說，我們利用這個獲利來平衡掉人壽初年度保費的損失，轉化為成長的動能，近年都會維持這個基調，希望人壽快速成長。

林維俊強調，台新人壽體質很好，「唯一的問題就是它的 Size」，規模需要急速的擴大，預期再忍受這 2 年就好，因為 2026 年 IFRS 17 會計準則實施後，壽險保單的獲利及費用攤提都會用年度攤提的方式，分年度後就不會有初年損的狀況。

也就是說，2024、2025 年人壽對於金控的獲利貢獻可能不大，甚至有一點點虧損，但預期 2026 年以後，公司體質更加健全、規模也夠大，獲利就能開始貢獻金控。

法人也持續關注鑽石生技投資案，林維俊提出兩點說明，強調這是一個成功的投資案，首先，若單月或單季出現虧損，並不是真的虧損，評價會上上下下波動，台新創投當初每股成本非常非常的低，出現損失主要是反應未實現評價波動。