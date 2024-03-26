越級打怪分不清ETF配息、利息？法人：穩健首選債券ETF

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-26 12:07

台股近期強勢攻克 2 萬點，再創新高，熱錢更湧入 ETF 族群，為了抑制通膨與過熱的市場，央行上周突襲式宣布升息半碼。投信法人表示，部分投資人解除穩定的保單、存款，直接轉進風險高的股市，除了是對 ETF 商品不熟悉外，對配息也有所誤解，如果追求穩定的配息，建議可從風險報酬等級為較低的債券 ETF 下手。

以投信投顧公會的風險報酬等級來看，若是銀行存款的貨幣市場基金，風險報酬等級僅為 RR1，但股票型 ETF 風險報酬等級大多為 RR4，甚至是最高的 RR5，對於從未踏足股市的投資人來說，跟著熱潮買進高股息 ETF 可謂是「越級打怪」。

法人指出，很多投資人以為是在保有本金的前提下，額外領到另一筆錢，將「存款利息」和「ETF 配息」概念混淆了，所以才會出現配息率 8%、10% 勝過定存利率等不正確的說法。

ETF 配息，需要填息後才算是真正領到，但若面臨下行風險，則有可能賺了息但賠了本。投資人必須留意到所有投資宣傳都會提醒，沒有穩賺不賠的投資，「投資一定有風險」。

國泰投信 ETF 團隊建議，如果追求月月配、穩定的配息金額，可從風險報酬等級為 RR2 的債券 ETF 開始，如：國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW)，投資標的為世界級銀行，是大到不能倒的金融巨頭，基金平均信評達 A。此外，今年啟動降息為市場共識，持有債券還有望享資本利得空間。

滙豐投信亦認為，在今年美債殖利率向下趨勢確立之際，將有利債券型基金產品後市發展。滙豐環球高入息債券基金產品經理蔣智安補充說明，隨著利率周期接近尾聲是目前投資者關注的全球關鍵主題之一，而在當前市場環境 下，債券不僅享有較高的殖利率、價格下修風險也低。除此之外，債券還可以作為對沖成長和金融穩定風險的工具。