4檔月配型債券ETF配息開獎 00937B年化配息率逾6%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-03 11:25

各家投信陸續公告 4 月 ETF 配息資訊，近期月配型產品引起熱烈討論，除了台股 ETF 外，債券 ETF 也有 4 檔，分別為群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、國泰 10Y + 金融 (00933B-TW)、中信高評級公司債 (00772B-TW)、中信優先金融債 (00773B-TW)，當逢每月配息開獎之時，同樣受到市場關注。

根據投信投顧公會與各家投信網站所公告之配息資訊，以 4 月 2 日收盤日來推算，單次配息率以 00937B 0.53% 最高，本次預估每股配發金額為 0.084 元，已連續三次配息金額維持相同水準，年化配息率為 6.36%。

其次則為 00933B 的 0.42%，預估配發金額為 0.07 元，年化配息率為 5.04%；接下來分別為 00733B 和 00772B 的 0.39% 和 0.38%，預估每股配發金額為 0.142 元和 0.135 元，年化配息率為 4.68%、4.56%。

這四檔債券 ETF 都將於 4 月 18 日除息，想參與領息的投資人，請留意 4 月 17 日為最後買進日。

ETF 投資達人表示，隨著通膨壓力趨緩，聯準會自去年下半年來暫停升息，今年更可望啟動降息，債市多頭行情可期之下，債券 ETF 基於其擁有交易便利，投資組合透明，並具有配息機制能滿足投資人打造穩健收益的需求，都使得債券 ETF 投資熱度自去年開始明顯增溫，無論是受益人數或規模都有倍數式的成長。

當中又以未來受惠降息程度大的長天期債 ETF 最受青睞，而月配型債券 ETF 因每月配息，讓投資人資金運用上更為靈活，故市場關注熱度持續升溫。

ETF 投資達人進一步指出，觀察這四檔月配型債券 ETF，投資標的都為天期較長的投資級公司債，其中 00937B 在指數設計上還多納入 ESG 考量， 00933B 與 00773B 則以金融債為主，資產品質皆無太大疑慮。